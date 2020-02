Paket bietet viel Auswahl

Alle sechs Monate bieten die Stadtjugendringe (SJR) Mannheim, Heidelberg und Weinheim gemeinsam mit dem Kreisjugendring Rhein-Neckar ein neues Fortbildungspaket an. Das aktuelle Programm für das erste Halbjahr 2020 steht jetzt zur Verfügung. Für Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region finden von Januar bis zu den Sommerferien mehr als 20 Veranstaltungen statt. In Erste-Hilfe-Kursen sowie Kochkursen lernen Teilnehmer lebenswichtige Fertigkeiten. Für alle Interessierten bietet der SJR Mannheim auch hochwertige Instagram- und Fotografie-Workshops an. Fast alle Veranstaltungen sind kostenlos. In allen Büchereien und Bürgerdiensten ist das aktuelle Programm verfügbar. Online auf der Website des SJR Mannheim ist es auch als Download erhältlich. nala

Info: Download auf der Website: www.sjr-mannheim.de/

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.02.2020