Palästinenser und Jude im Gespräch

Zu einem ungewöhnlichen Treffen sind Interessierte am Dienstag, 16. Juli, um 19.30 Uhr im Großen Saal des Melanchthonhauses eingeladen. Michael Fürst, Vorsitzender der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen und Yazid Shammout, Vorsitzender der palästinensischen Gemeinde Hannover, sind befreundet und werden genau darüber sprechen. Sie leben und arbeiten in Niedersachsen rund um Hannover. Sie praktizieren gesellschaftliches Engagement in ihren beiden Gemeinschaften und nehmen dabei einander ernst in dem Wunsch, Gott zu dienen. Ist es möglich, die Koexistenz der Menschen in Palästina und in Israel konstruktiv in den Blick zu nehmen, wenn man miteinander statt übereinander spricht?

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Der Abend ist eine Veranstaltung der Neckarstädter Runde in Kooperation mit dem ökumenischen Bildungszentrum sanctclara und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Kontakt ist über Email möglich: service@sanctclara.de red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019