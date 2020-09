Palazzo lädt Helfer ein

Rolf Balschbach (l.) und Gregor Spachmann. © Christoph Blüthner

Gleich zwei gute Nachrichten verkünden die Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann gestern bei einer Pressekonferenz. Unter strengen Hygienemaßnahmen startet, wie bereits berichtet, am 19. November die 22. Palazzo-Saison in Mannheim. Zudem möchten die Dinershow-Chefs bereits am 18. November rund 400 Gäste aus dem Bereich der Pflegeberufe zu einem Helferabend einladen. Es soll gerade in Zeiten der Corona-Pandemie „eine Geste für jene sein, die tagtäglich anderen helfen“, wie Balschbach betont.

Eine hochmoderne Anlage, die nicht nur ständig Luft absaugt, sondern mit UV-Licht gefilterte Frischluft einströmen lässt und Glastrennscheiben sind nur zwei Aspekte aus der Fülle an Sicherheitsvorkehrungen. Neben etlichen anderen Prominenten aus Wirtschaft und Politik teilte auch SAP-Aufsichtsratsmitglied Lars Lamadé mit, wie riesig er sich freue, „dass der Palazzo mit seinem mutigen Schritt ein Zeichen für die Region, und eine gesamte Branche setzt. Bei der SAP besuchen Jahr für Jahr sehr viele Kollegen die tollen Shows, und erinnern sich noch viele Jahre gerne daran zurück.“ Dem stimmt auch Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord zu: „Gerade in der Coronazeit ist es vor allem wichtig, kreative Lösungen zu finden. Die Palazzo-Macher haben solche Lösungen gefunden. Und zwar beispielhaft.“ mai

