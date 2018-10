Palazzo unterstützt Hilfsprojekte für Kinder in Not

Sich für „die Schwächsten in unserer Gesellschaft, nämlich für Kindern in Not stark machen“, will sich Bülent Ceylan mit seiner Stiftung. Und so konnten jetzt die Produzenten der Palazzo-Show, Rolf Balschbach und Gregor Spachmann, eine Spende von 10 000 Euro zu gleichen Teilen an den Comedian sowie an Peter Hofmann für das „Therapeutische Reiten“ des Mannheimer Reiter-Vereins übergeben.

„Bereits eine Woche vor der Premiere für die neue Saison haben wir 30 000 Tickets verkauft“, berichtete Spachmann. „Ein überwältigendes Ergebnis“, wie Balschbach betonte, „und da wollen wir auch etwas zurückgeben.“ Ceylan gratulierte der Dinner-Show, die in diesem Jahr unter dem Motto „The Power of Love – die Kraft der Liebe“ 20. Geburtstag feiert. „Das können wir gleich gemeinsam machen“, denn er stehe seit zwei Jahrzehnten auf der Bühne. Und obwohl der Comedian sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten wolle: „Ich habe Kinder, auch kleine, und gerade als Familienvater will man da einfach helfen.“

Benefizabend mit van Almsick

Aber das könne er nicht nur aus eigenen Mitteln stemmen: „Ich habe selber viel gespendet.“ Genau wie seine prominenten Freunde Hansi Flick und Toni Kroos: „Aber vielen helfen – das schafft keiner allein.“ Apropos Mitstreiter: „Gutes zurückgeben“ wolle auch Franziska van Almsick. Zusammen mit dem Ex-Schwimmstar moderiert Ceylan am 18. Dezember einen Benefizabend im Palazzo-Zelt. Schon jetzt sei durch die verkauften Tickets ein sechsstelliger Betrag zusammengekommen: „Und ich freue mich sehr darauf, denn die Franziska ist cool drauf, mit der kann man viel Blödsinn machen.“

Die Palazzo-Spende, versicherte Ceylan, solle einem Projekt für Mannheimer Frühchen zugutekommen. Dabei komme ein Kissen zum Einsatz, das in den Brutkasten gelegt werde und mittels einer speziellen Mechanik den Herzschlag der Mutter imitiere. Als „keineswegs selbstverständlich“ bezeichnete Stefan Kleiber, Initiator der Ceylan-Stiftung und Vorstandsvorsitzender der Sparkassen Rhein-Neckar-Nord, das soziale Engagement der Palazzo-Chefs. Gratulieren zum 20. Geburtstag wollte auch Reitervereinspräsident Peter Hofmann: „Mit mehr als 50 000 Besuchern pro Saison ist die Show ein unschätzbarer Image-Werber für Mannheim.“ Die Spende sei für ein Sprachförderprojekt an Kindergärten gedacht: „Es ist faszinierend zu sehen, wie völlig in sich zurückgezogenen Kinder dank Therapie emotional auftauen.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018