Palettendiebstahl rasch geklärt

Rasch aufgeklärt hat die Polizei am Sonntagmittag den Diebstahl von rund 30 Europaletten, die auf einer Baustelle in Mannheim gelagert worden sind. Da in der Vergangenheit bereits des Öfteren Paletten gestohlen worden waren, hatte der Geschädigte die Paletten mit einem „GPS-Tracker“ ausgestattet. Der lotste eine Streife des Polizeireviers Wiesloch nach Sandhausen in die Waldstraße. Dort stand tatsächlich ein Lkw, dessen Fahrer kurze Zeit später auch ausfindig gemacht werden konnte. Auf der Ladefläche des Lastwagens befanden sich die mit dem GPS-Tracker ausgestattete Palette sowie über 20 weitere. mai/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019