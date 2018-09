„Panik für Anfänger“ in Gehrings Kommode

Viele Menschen sind von den zahlreichen Panikangeboten überfordert – Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinsky aber kann helfen: Er ist „Deutschlands lustigster Seelsorger“. Er spricht uns Mut zu und gibt uns Halt. Er stellt die Politik zur Rede und deren Polemik bloß. Für die Vorstellung „Wir werden alle sterben!! – Panik für Anfänger“ am Samstag, 22. September, 20 Uhr, in Gehrings Kommode verlosen wir dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann erreichbar sein. stp

