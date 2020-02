Panne beim SVW: Lautern-Tickets kurzzeitig schon im Handel

Eigentlich beginnt der freie Vorverkauf für das Drittliga-Derby zwischen dem SV Waldhof und Kaiserslautern erst an diesem Mittwoch um zwölf Uhr. Doch die zuletzt nur noch verfügbaren Stehplatzkarten waren bereits am frühen Dienstagabend kurzzeitig im Online-Ticketshop der Blau-Schwarzen erhältlich. Auf „MM“-Anfrage überprüfte Ticketing-Leiter Patrick Vossmann die Einstellungen und sagte, es handele sich um eine Fehlprogrammierung, die er umgehend abgestellt habe. Nur rund 100 Karten seien so weggegangen, noch gebe es zwischen 4000 und 5000. Nach "MM"-Recherchen wurden die Lautern-Karten am Dienstag nur angezeigt, wenn man sich namentlich in den SVW-Ticketshop eingeloggt hatte.

Der freie Vorverkauf läuft ab Mittwoch, 12 Uhr, ausschließlich im Online-Ticketshop des SV Waldhof (zu finden unterwww.svw07.de). Maximal werden vier pro Käufer abgegeben. Aus Sicherheitsgründen wird nur bedient, wer seit der Saison 2017/2018 schon mindestens zwei Mal im SVW-Ticketshop bestellt hat. Zudem sind Kunden mit einigen Postleitzahlen rund um Kaiserslautern für diese Partie gesperrt.

Für die Partie am Samstag, 29. Februar (14 Uhr), hatten zunächst Dauerkartenbesitzer, dann Vereinsmitglieder ein Vorkaufsrecht. 3500 Tickets gingen an die Gäste aus Kaiserslautern. Aus Sicherheitsgründen dürften nur 23 157 Zuschauer zu diesem Spiel ins Carl-Benz-Stadion, rund 1000 weniger als sonst.

