Papa gewinnt Gutschein

Zahlreiche Besucher strömen seit Samstag durch die Tore des Maimarktgeländes. Am Dienstagmorgen gegen zehn Uhr kaufte auch Christian Krämer gemeinsam mit seiner Frau Bianca und seiner achtjährigen Tochter Lea , Sohn Ben, der vier Jahre alt ist, und der zweijährigen Mia seine Eintrittskarte. Die Familie hatte Glück: Christian Krämer war der 100 000 Besucher des Maimarktes. Hinter der Kasse wartete ein Gutschein in Höhe von 1000 von Bauhaus auf ihn. „Auf jeden Fall freue ich mich. Wir haben selber gerade eine Baumaßnahme geplant, im Garten etwas für die Kinder. Da kommt so eine Spritze sehr gelegen.“ Der Familienvater war am Sonntag schon einmal ohne Kinder auf dem Maimarkt, ist aber gestern noch einmal gekommen, weil es ihm so gut gefallen hat: „Der Maimarkt bietet sich gut für einen Ausflug mit den Kindern an.“ Christian Krämer ist mit seiner Familie regelmäßig auf dem Maimarkt, um dort etwas zu essen oder sich an den verschiedenen Ständen umzuschauen. ham