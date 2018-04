Papageno und die Zauberflöte

Anzeige

Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart ist eine der bekanntesten Opern. Eine kindgerechte und interaktive Version bringen Sopranistin Tanja Hamleh und ihre musikalischen Mitstreiter am Sonntag, 15. April, auf die Bühne der Abendakademie. Sie erzählen ab 15 Uhr die Geschichte von Pamina, Tamino und Papageno für Kinder ab fünf Jahren. Der Eintritt für die Vorstellung am 15. April kostet zehn Euro, für Kinder ab fünf Jahren acht. Ein weiterer Termin ist am 24. Juni. Karten gibt es unter Tel.: 0621/1076150.

Zum Inhalt: Pamina, Tochter der Königin der Nacht, wurde von Fürst Sarastro entführt. Der Prinz Tamino wird von der Königin der Nacht losgeschickt, um ihre Tochter zu befreien. Als Lohn verspricht sie ihm Pamina zur Frau. So bricht er mit dem lustigen Vogelfänger Papageno auf. Auf ihrer Reise müssen Tamino und Papageno drei Prüfungen bestehen, um Klugheit, Mut und Standhaftigkeit zu beweisen. Ob die beiden Helden es schaffen, Pamina zu befreien, erfahren die Zuschauer dieser zauberhaften Kinderoper. ena