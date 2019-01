Paradeplatz: Kameras statt Container

Die Stadt baut den Sicherheitscontainer am Paradeplatz ab. Kommenden Mittwoch soll er abgeholt werden, das hat die Verwaltung gestern am späten Nachmittag mitgeteilt. Als Grund gibt sie die neue Videoüberwachung an. Der Container war Teil eines Sicherheitskonzepts, das Rathaus und Polizei im Herbst 2016 als Reaktion auf die gestiegene Zahl von Straftaten vorgestellt hatten.

„Der Sicherheitscontainer und die dort verorteten Kräfte unseres Ordnungsdienstes und der Polizei haben das subjektive Sicherheitsempfinden der Besucher des Paradeplatzes deutlich verbessert“, so zitiert die Mitteilung den Ersten Bürgermeister Christian Specht. Durch den Abzug solle keine Lücke entstehen: Auch zukünftig werde der Kommunale Ordnungsdienst „in gleicher Stärke wie bisher als Fußstreife am Paradeplatz und in der angrenzenden Fußgängerzone unterwegs sein, Präsenz zeigen und den Passantinnen und Passanten als Ansprechpartner dienen“, so Specht.

Während die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes auf Streife sind, solle ein Schild am Dienstfahrzeug am Paradeplatz aufgestellt werden. Auf diesem sei die Handynummer der diensthabenden Mitarbeiter notiert, so dass diese im Bedarfsfall direkt gerufen werden könnten.

Im Jahr 2016 aufgestellt

Der Sicherheitscontainer war im November 2016 am Paradeplatz aufgestellt worden. Er war werktags von 10 bis 22 Uhr im Wechsel durch Kräfte von Ordnungsdienst und Polizei besetzt. Polizei und Rathaus erklärten bei der Eröffnung des Containers, man wolle Präsenz zeigen angesichts der Zunahme von Ordnungsstörungen und Delikten wie Diebstählen im Innenstadtbereich.

Der Paradeplatz wird seit kurzem neben dem Alten Meßplatz von neu installierten Videokameras überwacht. Sie werden vom Lagezentrum der Polizei aus gesteuert, die Beamten dort schauen auf die Bilder und schicken bei Bedarf Einsatzkräfte los. Weitere Bereiche der Innenstadt sollen folgen. red/bro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019