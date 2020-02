Paradies mit Pelz, Porzellan und Pumps

Es ist halb zehn am Morgen, noch rund eineinhalb Stunden bis zur Öffnung des Pfennigbasars in der Variohalle des Rosengartens: Rund zwei Dutzend Kaufwillige haben sich schon in Position gebracht, um sich auf die Schnäppchen zu stürzen, die von den Ladys des Deutsch-Amerikanischen Arbeitskreises Mannheim e. V. (DAFAK) gesammelt wurden. Ganz vorn steht Kerstin Watzke aus Gernsheim. Sie sucht Tischdecken. Die Flohmarktfreundin ist begeistert: „Hier ist alles sauber, es gibt eine riesige Auswahl, und alles ist vorsortiert. Man sieht, dass sich die Damen viel Mühe machen.“

Eine Etage tiefer, am Ort des Geschehens, legen die Helferinnen noch kurz Hand an, bevor der Startschuss fällt. DAFAK-Präsidentin Doris-Jean Petereit dankt ihren Mitstreiterinnen für die vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit im Vorfeld und berichtet: „Wir organisieren nun den 39. Pfennig-Basar und sind schon ganz nah an der Zwei-Millionen-Euro-Marke dran. Bleibt bitte alle dabei und helft mit, dass wir es 2021 zum 70. DAFAK-Jubiläum schaffen“. Als Losung für den Basar gibt sie vor: kommen – kaufen – und nicht knausern.

Variohalle als Hexenkessel

Gemeinderat Markus Sprengler (Grüne) ist voller Hochachtung: „Das ist die nachhaltigste Veranstaltung in Mannheim“. Auch er dankt allen Beteiligten: von den Verkäufern über die Mannheimer Geschäfte, die hier unterstützen, bis zur Feudenheimer Feuerwehr, die stets die Logistik übernimmt. Dann geht er zur Herrenabteilung, um nach Vintage-Sakkos zu stöbern.

Derweil sind die Türen geöffnet, und binnen einer Stunde hat sich die Variohalle in einen Hexenkessel verwandelt. Im Schritttempo geht es voran, vor den Ständen stehen zwei Reihen Menschen. Wo empfindsame Naturen nach erfolgreicher Schnäppchen-Jagd ganz schnell wieder ins Freie streben, blühen viele im Gewühle erst auf. Jessy und ihre große Schwester Kirti tragen große Tüten und erzählen: „Das Chaos macht uns gar nichts aus. Wir sind eine Stunde angestanden, und jetzt haben wir schon Tupper-Ware, Blusen, Blazer, ein Pelz-Cape, ein Wollkleid und eine Lampe.“ Vorbildlich haben die Abteilungsleiterinnen, die sogenannten Chairladys, mit ihren Teams die Ware geordnet und an vielen Ständen präsentiert, so dass im Gedränge noch eine gute Übersicht möglich ist. Neben den klassischen Sortimenten Kleidung und Haushalt tut sich Nützliches, Kurioses, Kostbares und Dekoratives auf: von der Bettflasche über das Birkenhaarwasser zum Brillenetui, vom Kunstnägel-Set bis zum Kristallleuchter, von der Dartscheibe bis zum Domino-Spiel.

Eine Augenweide ist – seit 29 Jahren – der Schuhstand von Marianne Fischer. Gut geordnet lädt er zum Stöbern ein. Barbara Kitzelmann, Chairlady der Abteilung Kleidung-Exquisit, hat in diesem Jahr viele Pelze entgegengenommen: „Wir freuen uns sehr über die wertvollen Spenden. Die werden allerdings derzeit auch sehr kontrovers diskutiert. Es wäre schön, wenn wir trotzdem Abnehmer finden würden.“

Pfennigbasar-Interessenten, die am Eröffnungstag nicht mit von der Partie waren, haben gute Chancen, am Freitag oder am Super-Schnäppchen-Samstag zum Zug zu kommen.

