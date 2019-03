Parken verboten

Der Umzug startet um 14 Uhr am Stadthaus N 1. Dazu gibt es bereits am Sonntag ab 8 Uhr Halteverbote.

Verlängerte Breite Straße zwischen A 1/L 1 und C 1/N 1

Kunststraße vom Paradeplatz bis zum Kaiserring

Um den gesamten Friedrichsplatz

Zwischen den Quadraten B 5/B 6, C 5/C 6 und D 5/D 6

Zwischen den Quadraten A 5/B 6 und A 5 / B 7

In/vor den Stichstraßen O 2/O 3.

Ab circa 10 Uhr werden die Breite Straße sowie die Bismarckstraße, Fahrtrichtung Hauptbahnhof gesperrt, die Gegenrichtung ab L 6 Richtung Parkring ab 13.30 Uhr. Schon ab 12 Uhr sind Kunststraße und Friedrichsplatz dicht. Die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke bleiben frei. Die Bahnen werden am Sonntag bereits um 3.03 Uhr aus den Planken genommen – bis Montagfrüh. Ab 12 Uhr wird der Stadtbahnverkehr in der Breiten Straße, ab 13 Uhr am Friedrichsring eingestellt.

Wo in den Planken noch Baustelle ist, stehen Gitter. Daher sind auch die Cafés Fontanella (O 4) und Grimminger (O 2) am Sonntag geschlossen – sie dürfen dafür aber in Wagen auf den Planken verkaufen. pwr

