Parkfreunde informieren

Im Streit um die Bebauung am Friedrichspark bleiben die Fronten verhärtet. Weil es der Universität an Platz fehlt, will sie auf dem Areal des alten Eisstadions entlang der Bismarkstraße drei Neubauten errichten. Das wollen Anwohner und Kritiker verhindern, etwa weil die Frischluftzufuhr zu den dicht bebauten Quadraten darunter leide. Die Initiativen „Natürlich Mannheim“ und „SOS Stadtbaum Mannheim“ wenden sich mit der Petition „Nein zur Bebauung des Friedrichsparks – Frischluftschneise für die Innenstadt erhalten!“ gegen das Projekt.

Listen liegen aus

Um die Mannheimer zu informieren, wollen die Kritiker an den kommenden Freitagen, 3. und 10. Juli, zwischen 12 und 18 Uhr am Paradeplatz Rede und Antwort stehen. An den beiden Samstagen, 4. Juli und 11. Juli, sind die Initiativen von 8 bis 14 Uhr mit ihrem Stand am Marktplatz vertreten. Dort liegen Unterschriftenlisten für die Petition aus. Nach Angaben von Ursel Risch von „SOS Stadtbaum“ haben bisher etwa 800 Menschen die Petition unterzeichnet.

Schon vor etwa einem Monat hatte indes die Universität eine neue Website zum Bauprojekt im Bereich des Friedrichsparks freigeschaltet. Dort soll fortan der Planungsstand dokumentiert und Irrtümern entgegengewirkt werden, die die Alma Mater Ende Mai mitgeteilt hatte.

Mit einem „Faktencheck“ werden etwa Fragen der Bürger beantwortet. In dem Park will die Uni drei Erweiterungsgebäude errichten, die sie nach eigenen Angaben dringend benötigt. Ursprünglich hatte die Stadt der Uni im Friedrichspark fünf Erweiterungsgebäude gewähren wollen, verringerte dann die Zahl aber zunächst auf vier und dann auf drei. Grund dafür waren Proteste, unter anderem des Bündnisses „Rettet den Friedrichspark“.

