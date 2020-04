Parkhäuser und Tiefgaragen im April kostenfrei

Die Mannheimer Parkhausbetriebe sind auch in der Corona-Krise für ihre Kunden da. In dieser „besonderen“ Situation stellt das Mannheimer Traditionsunternehmen nicht nur ausreichend Parkgelegenheiten zur Verfügung, sondern wartet mit einem besonderen Angebot auf.

„Besondere Situationen verlangen nach flexiblen Lösungen. Wir geben unser Bestes, die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Arbeit so gering wie möglich zu halten“, so Karl-Ludwig Ballreich, Geschäftsführer der Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH. Neben Hygienemaßnahmen innerhalb der Parkobjekte setzt das Unternehmen aktuell auf flexible Arbeitslösungen, um die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern sowie Kunden nicht zu gefährden. Auch wenn zum Schutze Aller auf den persönlichen Kontakt vorübergehend verzichtet werden muss, seien die Mitarbeiter der MPB weiterhin per Telefon oder E-Mail erreichbar.

„Wir wissen, wie wichtig und entscheidend guter Kundenservice und ein reibungsloser Ablauf sind. Wir stellen daher sicher, dass in dieser schwierigen Zeit, allen Dauer- und Kurzparkern ausreichend Parkraum zur Verfügung steht“, so Ballreich. Gerade Berufspendler, die im Gesundheitswesen, im Lebensmitteleinzelhandel oder bei behördlichen Institutionen arbeiten, würden derzeit öffentliche Verkehrsmittel meiden, weiß er. „Diese Menschen unterstützen wir mit einem großzügigen Angebot.“ So stehen die Parkobjekte „Tiefgarage Klinikum P1“, „Neckar-Parkplatz Klinikum P3“ sowie die Parkplätze bei der Maruba seit Anfang April allen Nutzern zunächst für einen Monat kostenfrei zur Verfügung. Der „Parkplatz Klinikum P2“ am Friedhof bleibt den Dauerparkern vorbehalten. Allen Dauerparkkunden in den Objekten P1, P2 und P3 wird für den Monat April keine Miete berechnet, so Ballreich weiter. Die Kundenabteilung der Parkhausbetriebe GmbH ist Montag bis Freitag telefonisch von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr erreichbar. Per E-Mail steht die MPB durchgängig zur Verfügung. red/aph

Info: Weitere Informationen auf www.parken-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020