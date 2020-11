Parkhaus „auch für Anfänger spielend zu bewältigen“

Auf dem Luftbild sind die Narben des Krieges noch gut zu erkennen, aber auch die Wiederaufbauleistung, die 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1960, bereits vollbracht war. Brachgelände, aber auch zahlreiche Neubauten in den Quadraten sind deutlich zu erkennen. Vor genau 60 Jahren wurde ein besonderer Neubau, nämlich Mannheims erstes Parkhaus, im Quadrat R 5 eingeweiht.

Auf den Bildern, die seinerzeit im „MM“ erschienen sind, sieht man sechs adrette, ganz in weiß gekleidete Mitarbeiter der Esso-Tankstelle, die Oberbürgermeister Hans Reschke dabei zuschauen, wie er das Band durchschneidet und damit das sechsgeschossige Parkhaus sowie die Tankstelle eröffnet.

Plätze blieben leer

Doch das Parkhaus erwies sich in den ersten Monaten als – Flop. „MM“-Reporter Dieter Preuss berichtete darüber, dass der damalige Investor, der Inhaber der Aurepa-Fahrzeugwerke in Neckarau, Josef Heitger, zunächst darüber klagte, dass die 500 Stellplätze auf rund 14 000 Quadratmetern mehr oder weniger leer stünden. Ein Phänomen, über das auch aus anderen Städten berichtet wurde. Karlsruhe, Frankfurt, Düsseldorf – überall waren die Straßen zugeparkt und die in Deutschland damals neuen Parkhäuser leer.

Warum das so war? Dieter Preuss hat dafür keine Erklärung: „An der technischen Konstruktion scheint es bestimmt nicht zu liegen“, ließ er seine Leser wissen. „Eine breite Einfahrt zwischen R 5 und R 6 führt unmittelbar auf die zentral gelegene Rampenauffahrt. Das Fahren auf den geraden, breiten Rampen von Stockwerk zu Stockwerk kann auch ein Anfänger spielend bewältigen.“ Komfort wurde also bereits 1960 großgeschrieben. Nach dem Neubau in den 2010er Jahren gilt das R 5-Parkhaus mit seinen breiten Stellplätzen als XXL-Parkhaus.

„Auch das Aus- und Einscheren von und zu den Abstellplätzen ist ein Kinderspiel“, so „MM“-Reporter Preuss 1960, „weil die Straßen zu den einzelnen Stockwerken die Breite einer ganz normalen Fahrbahn aufweisen. Im ganzen Parkhaus gibt es keinen Gegenverkehr.“ Welch ein friedlicher Kontrast zum „motorengetriebenen Kampfgetümmel um Parkplätze in der Innenstadt“, wie es im Bericht von der Eröffnung des Parkhauses hieß. Entworfen hatte der Mannheimer Architekt Herbert Zinser die Hochgarage. Zinser errichtete unmittelbar nach dem Parkhaus in R 5 die katholische St. Lioba-Kirche am Speckweg (Käfertal).

Schon nach wenigen Monaten verwandelte sich das Klagelied des Parkhausbetreibers übrigens in eine Jubelarie: Die Hälfte der Stellplätze wurde an Dauermieter verpachtet, Parkhaus-Geschäftsführer Horst Mühlenbrink berichtete, dass sich die Hochgarage „bestens bewähre“. Dauernd belegt seien bis zu 400 Plätze, an Spitzentagen müsse man „vorübergehend schließen“, weil das Parkhaus schlicht und ergreifend voll sei. Auslastungszahlen von 80 Prozent und mehr, heute in den Innenstadt-Parkhäusern kaum mehr erreichbar – von den besucherstarken Einkaufswochenenden vor Weihnachten abgesehen.

Anregung des Einzelhandels

Hochgaragen-Neubauten, die in N 2, N 6 und D 3 geplant waren, begrüßte Mühlenbrink daher als „Entlastung“ und sah sie keinesfalls als unliebsame Konkurrenz an. Die Parkgebühren (zwei Stunden kosteten 50 Pfennig) galten als „verhältnismäßig niedrig“, und die Lage des Parkhauses bewertete der „MM“ wie folgt: „Zweifellos hätte sich für dieses Projekt kaum eine bessere Lage finden lassen.“

Ein Absatz aus dem „MM“-Bericht von vor 60 Jahren – damals war noch lange nicht an Fußgängerzone oder autofreie Innenstadt zu denken – liest sich sehr aktuell: Das Parkhaus, so schreibt Dieter Preuss, sei auch „auf Betreiben des Mannheimer Einzelhandels errichtet“ worden, „um Platz zu schaffen, um die eigenen Wagen und die der Angestellten von der Straße zu bringen, damit sie sich nicht selbst den Platz vor den Geschäften blockieren, damit die Innenstadt nicht erstickt in den parkenden Autos und jedem Kunden die Lust am Einkauf in Mannheim verdirbt.“

Die von Hans Reschke eröffnete Tankstelle in R 5 wurde in den 1990er Jahren geschlossen, das alte Parkhaus 2012 abgerissen und mit dem Bauhaus als XXL-Garage neu errichtet. Eine Erweiterung in Richtung Musikhochschule (heute Institut für Deutsche Sprache), wie von Investor Heitger ursprünglich ins Auge gefasst, wurde – zum Glück – nie realisiert. Dass Teile der Parkdecks des Altbaus zwischenzeitlich weit über Mannheim hinaus als Rollschuh-Disco berühmt geworden waren, darf man ebenfalls als Beleg dafür nehmen, dass die Aufenthaltsqualität steigt, wenn die Autos verschwinden . . .

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020