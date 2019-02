Parkhausfassade in Neckarau angesprüht

Bislang unbekannte Täter haben die Parkhausfassade in der Oskar-Meixner-Straße beim ehemaligen Vögele-Gelände in Neckarau besprüht. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag, wie die Polizei gestern mitteilte. Zuordnen könne man die Graffiti keiner bekannten Gruppe, so ein Sprecher.

Auch die Umgebung ist nicht verschont geblieben: Mehrere aufgestellte Bürocontainer, die vor dem Parkhaus stehen, sowie der Treppenaufgang zur Neckarauer Straße sind ebenfalls mit Farbschmierereien versehen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 30 000 Euro. „Ich finde es schade, dass gerade unser neues Gebäude betroffen ist“, sagt Geschäftsführer Johannes Sieringer von der Immobiliengruppe Triwo AG, der das Parkhaus gehört. Wann die Fassade gereinigt werden soll, sei noch unklar, jedoch habe man bereits eine Firma beauftragt, so Sieringer.

Da die Täter bislang unbekannt sind, muss die Triwo AG als Eigentümer voraussichtlich selbst für den Schaden aufkommen. Nicht nur den Besitzer stören die Graffiti. „So eine Schmiererei“, ärgert sich Nathalie Müller. Die 24-Jährige, die in einem Gebäude nebenan ein Seminar belegt, hat sich zur Mittagspause auf einen sonnigen Platz vor dem Parkhaus gesetzt. „Das sieht nicht schön aus. Es verunstaltet das Parkhaus, das eigentlich neu und hochwertig aussieht. Ich kann nicht verstehen, dass Menschen sowas machen.“

Bemerkt haben die Farbschmierereien bisher jedoch erst wenige Menschen. „Ich muss gestehen, mir wäre es nicht aufgefallen“, sagt Anwohner Nareg Aghakhanian, der auf dem Weg ins Zentrum ist. „Es stört mich auch nicht sonderlich. “

