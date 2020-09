"Parking Day" verwandelt Fressgasse in Fußgänger-Meile

Mannheim.Besser hätte das Wetter gar nicht sein können, um Parkplätze in kleine (Info-)Parks umzuwandeln. Der hintere Teil der Fressgasse mitten in Mannheims Quadraten ist am Samstag Fußgängern vorbehalten – und natürlich Kinderwagen. Fahrräder dürfen geschoben werden, beispielsweise zur mobilen Werkstatt

...