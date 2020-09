Parkplätze in der Stadt werden temporär zu Parks

„Parkplätze zu Parks“ – ist die Forderung der Aktivisten am internationalen Aktionstag „Parking Day“ in Mannheim. Er findet am Samstag, 19. September, statt. Von 11 bis 17 Uhr werden die Parkplätze der Fressgasse im Bereich von Q1 bis Q3 „von verschiedenen Akteuren in temporäre Parks und Freiraum umgewandelt“, heißt es vom Veranstaltungsteam aus Mannheim.

Breites Bündnis

Unter dem Motto ,Freiraum statt Parkraum’, genauer Freiraum für Menschen, sollen die kleinen Parks und Aktionsstätten entstehen. Unter den diesjährigen Akteuren sind Verbände, Klimabewegungen, Vereine, Einzelhändler sowie Parteien. Es werde unter Berücksichtigung auf die derzeitige Coronasituation ein „buntes Programm“ auf den temporär umgewidmeten Pkw-Stellplätzen geboten: Das reiche von der Darstellung des eigenen Klimafußabdruckes bis zum Nutzen von Parkplätzen als Bühnen. Hiermit wolle man in erster Linie auf die „Platzverschwendung durch Parkplätze im urbanen Raum aufmerksam machen“ und die Vision einer „menschengerechten Stadt“ zeigen. Zudem strebt das Bündnis das Voranbringen von autofreien Innenstädten an.

Selbst gestalten

Ganz allgemein möchte das Bündnis auf den „Flächenverbrauch durch den Individualverkehr“ hinweisen. Die Organisatoren laden dazu ein, den Parking Day zu besuchen sowie dabei zu sein, „wenn Menschen sich den öffentlichen Raum zurückerobern und ihre Stadt aktiv gestalten“. Die Verkehrsteilnehmer müssen unterdessen an diesem Parking-Day-Samstag mit Verkehrsbehinderungen in der Fressgasse rechnen. Denn durch die Demonstration wird die Fressgasse von 11 bis 18 Uhr zwischen P3/Q3 und P1/Q1 voll gesperrt, teilt die Stadt mit. In den Parkbuchten in der Fressgasse sowie in den Stichstraßen P1/P2 und P2/ P3 gilt am Veranstaltungstag von 8 bis 18 Uhr ein absolutes Haltverbot. Die Parkhäuser Q6/Q7 und R5 sind jederzeit über die Fressgasse erreichbar, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Umfahrung empfohlen

Die Stadtverwaltung empfiehlt, dass der Durchfahrtsverkehr die Fressgasse über den Ring umfahren sollte. Der Parking Day wird seit 2005 international jährlich begangen. Zielorte sind geschäftige und hektischen Plätze der jeweiligen Stadt.

Info: Weitere Infos zur Aktion unter www.parkingday-mannheim.de

