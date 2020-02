Parkplatz M 4a wird „Micro Hub“

Das Ziel ist klar und wird am Ende auch von der Bundesregierung nach harten Kriterien bewertet: „Es geht um Stickoxide“, sagt Georg Pins, zuständiger Manager für Energie, Mobilität und Produktion vom städtischen Fachbereich Wirtschaftsförderung beim Vor-Ort-Termin am Donnerstag. Mit knapp 450 000 Euro – zu 95 Prozent vom Bund als Versuch zur Verringerung der Luftbelastung in der Innenstadt

...