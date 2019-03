Parkplatzsuche soll leichter werden

Weniger Stau, Falschparker und Parksuchverkehr – dazu soll das Parkleitsystem beitragen, das die Stadt jetzt modernisieren und digitalisieren will. 1,8 Millionen Euro – die Hälfte der anfallenden Kosten – erhält die Stadt aus dem „Sofortprogramm saubere Luft“ des Bundes. Den Mannheimer Anteil an der Finanzierung muss der Gemeinderat freilich erst noch bewilligen.

Auf Anregung des CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel hatte Mannheim sich im Sommer 2018 für die Förderung beworben. Löbel war es auch, der gestern in Berlin von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Förderzusage entgegennahm. Geplant ist, künftig nicht nur – wie bisher – die reine Anzahl freier Parkplätze auf Tafeln anzuzeigen, sondern freie Parkplätze in Echtzeit fürs Navi zu übermitteln.

„Eine gezielte Lenkung dieser Verkehre“, so kommentiert Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) die Förderzusage, könne „sowohl zu einer Lärmentlastung als auch zur Schadstoffreduktion beitragen. „Durch echtzeitbasierte Datenerhebung und -bereitstellung sollen die Parkkapazitäten und Belegungsgrade kommuniziert werden. Ein integriertes Routenempfehlungssystem soll dem Autofahrer die optimale Parkmöglichkeit im Zielbereich anbieten, “ führt der für Digitalisierung zuständige Erste Bürgermeister Christian Specht (CDU) aus.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes sei zudem, dass die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge und deren Belegungsgrad integriert werden sollen. Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer und Landtagsabgeordneter Boris Weirauch (beide SPD), begrüßen den Bundeszuschuss zur Modernisierung des Parkleitsystems. Ein Großteil des Verkehrs in der Innenstadt machten Fahrer aus, die auf der Suche nach einem Parkplatz sind.

„Jeder Schritt, mit dem wir diesen Verkehr reduzieren können, hilft der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt insgesamt“, so die beiden SPD-Politiker: „Dreißig Prozent aller Staus in den Innenstädten entstehen durch die Suche nach einem Parkplatz.“ red/lang

