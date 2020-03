Parteitage abgesagt

Die Mannheimer AfD hat ihre für diesen Samstag geplante Mitgliederversammlung wegen des Coronavirus abgesagt. „Alles andere wäre unverantwortlich“, sagte Robert Schmidt, der Sprecher des Kreisvorstands, am Freitagabend dem „MM“. Eigentlich hatte die Partei im Feudenheimer Schützenhaus ihre Kandidaten für die voraussichtlich in einem Jahr stattfindende Landtagswahl nominieren wollen. Der Kreisvorstand hat dafür Schmidt für den Wahlkreis im Mannheimer Norden und den Rheinauer Bezirksbeirat Heinrich Koch für den Süden vorgeschlagen. Als Ersatzkandidaten stünden die Stadträte Rüdiger Ernst, neben Schmidt an der Spitze des Kreisvorstands, und Jörg Finkler bereit. Rüdiger Klos, der aktuell für die Mannheimer AfD im baden-württembergischen Landtag sitzt, ist mit dem Kreisvorstand völlig zerstritten. Ob er hier nochmals kandidieren würde, ließ er auf Anfrage offen.

„Schutz geht vor“

Die Mannheimer CDU verschiebt indes ihre für kommenden Freitag geplante Nominierung der Landtagskandidaten. Wie der Kreisverband mitteilt, folgt er damit der Empfehlung von Bundesregierung und Robert-Koch-Institut, größere Menschengruppen zu vermeiden. „Der Schutz von Menschenleben geht vor und deshalb verschieben wir unseren Parteitag auf unbestimmte Zeit“, so Kreisvorsitzender Nikolas Löbel. Man werde die Nominierung dann vornehmen, wenn es die Lage wieder zulasse. sma/imo

