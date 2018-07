Party für die Generation 50 plus

Anzeige

Kurz vor den Sommerferien steht im Eintanzhaus, G 4, 4, noch einmal die Ü-50-Disko „Greyzies Night“ auf dem Programm. Am Freitag, 13. Juli, hat das Eintanzhaus-Team aufgrund der großen Nachfrage einen zusätzlichen Termin angesetzt. Von 20 bis 23 Uhr sind alle Interessierten über 50 Jahren eingeladen, zusammen zu feiern und auf der 200 Quadratmeter großen Bühne in den Quadraten zu Titeln der Beat- und Rock-Musik abzutanzen. Am Pult steht wieder DJ Mehlhose, der von der Kirchenempore aus für die richtige Musik-Mischung sorgen will. Karten gibt es für fünf Euro im Online-Vorverkauf, bei Bücher Bender in O 4, 2 oder (solange verfügbar) direkt an der Abendkasse. Das Eintanzhaus öffnet am Freitag um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung geht bis 23 Uhr. red

Info: Karten unter www.eintanzhaus.de