Party für Gäste über 50

Die Reihe für Partyfreunde jenseits der 50 geht in eine neue Runde: Am Freitag, 5. Oktober, lädt das Eintanzhaus, G 4, 4, wieder zur „Greyzies Night“ ein. Von 20 bis 23 Uhr steigt die Party für Tanzbegeisterte über 50 Jahren. Wie schon bei den vorigen Veranstaltungen DJ Mehlhose legt Hits der Beatles, von Abba und Queen auf und will damit für einen guten Start ins Wochenende sorgen. Für spontane Musikwünsche am Abend liegt eine Wunschliste aus. Karten gibt’s für 5 Euro im Online-Vorverkauf unter www.eintanzhaus.de oder bei Bücher Bender in O 4, 2. Auch an der Abendkasse werden noch Tickets verkauft. Das Eintanzhaus öffnet an dem Abend um 19.30 Uhr. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.10.2018