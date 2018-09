Party-Spaß zum Schlossfest-Finale

„Eintritt frei“ – diese Regel gilt wieder beim Schlossfest am Samstag, 8. September. Da lädt die Universität ab 18 Uhr zur bewährten Mischung aus Kunst, Kultur, Musik, Wissenschaft und Party in viele Räume des Barockbaus ein. Im Ehrenhof werden unter anderem die Deutschpop-Band Jeden Tag Silvester, das Musik-Comedy-Duo Das Lumpenpack sowie das Mumuvitch Disko Orkestar auftreten, ehe um 22 Uhr ein Höhenfeuerwerk gezündet wird. Zum Abschluss des Abends steigen im Ostflügel zwei Partys, auf denen bis 3 Uhr gefeiert werden kann: SWR3 Goes Clubbing mit SWR3-DJ Jan Garcia im Schneckenhof sowie die „DASDING Black Affairs“ mit DJ JJC im kleinen Innenhof. Karten hierfür gibt es im Campus Shop der Uni im Ostflügel für jeweils sechs Euro. An der Abendkasse kosten die Karten jeweils acht Euro. Sie sind die einzigen kostenpflichtigen Programmpunkte. Wir verlosen dreimal zwei Karten für die Party im Schneckenhof. Wer dabei sein möchte, muss heute zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Schneckenhof“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.09.2018