Party zum 50. Jahrestag der Mondlandung

50 Jahre Mondlandung – Anlass genug für Technoseum, Planetarium und Südwestrundfunk, groß zu feiern. Die drei Häuser am Europaplatz laden am Samstag, 20. Juli, zur Nacht der offenen Tür ein.

Mit von der Partie sind beim SWR die Fernseh-Moderatoren Tatjana Geßler (Baden-Württemberg) und Sascha Becker (Rheinland-Pfalz), die unter anderem im Studiogebäude den SWR-Garagen-Club präsentieren, zum Studiokino einladen und die DJs der Hörfunkprogramme ihre Musik auflegen lassen.

Das Technoseum lädt derweil zu Kurzführungen durch das Haus ein. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ausstellungsabteilungen rund um die Sternwarte aus dem 18. Jahrhundert und der Raketenpionier Julius Hatry (1906-2000).

Kinoklassiker der Stummfilmzeit

Gezeigt wird an dem Abend zudem der Stummfilm „Die Reise zum Mond“ (1902) von Georges Méliès, der live an der Kino-Orgel im Auditorium des Museums begleitet wird. An der Mond-Bar werden derweil Cocktails angeboten, das Technoseum lädt zudem dazu ein, sich für dreidimensionale Weltraumfotos ablichten zu lassen.

Im Planetarium stehen bereits ab 18 Uhr Astronomen bereit, um Besucher durch ihre Teleskope zunächst die Sonne, ab Einbruch der Dunkelheit dann auch die Planeten beobachten zu lassen.

Im Kuppelsaal werden unterdessen Kurz-Vorführungen zum Thema Mondlandung angeboten, der Méliès-Film wird hier ebenfalls gezeigt, zudem sorgt die Gruppe Flourishless für Live-Musik. In seinem regulären Programm zeigt das Planetarium seit längerer Zeit wieder eine Eigenproduktion. Das Programm heißt „Faszination Mond“ und zeigt den Begleiter der Erde ganz aus der Nähe, wie es in der Ankündigung zu der Planetariums-Show heißt. Das Programm dauert etwa 50 Minuten und ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. lang

