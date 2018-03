Paskuda verlässt die Linken

Anzeige

Die Mannheimer Politik wird um einen Mitspieler reicher: Karlheinz Paskuda, bisher für Die Linke aktiv, hat angekündigt, die Mannheimer Mieterpartei zu gründen (wir berichteten). Morgen Abend wollen dazu mehrere Interessierte zusammenkommen und einen ersten Vorstand wählen, das hat Paskuda mitgeteilt. Die Wählervereinigung soll dann bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2019 antreten.

Um die Partei gründen zu können, muss Paskuda allerdings aus seiner bisherigen Partei Die Linken austreten. Gestern nun hat er seinen Parteiaustritt öffentlichkeitswirksam in einer E-Mail erklärt – und mit harscher Kritik an seiner bisherigen Partei und deren Arbeit in Mannheim verbunden. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die Mannheimer Linken veröffentlichten daraufhin ebenfalls per E-Mail ein Schreiben, das sie vergangene Woche an Paskuda geschickt hatten.

Selbst Vorsitzender

Karlheinz Paskuda, der lange Zeit beim Jugendkulturzentrum Forum gearbeitet hat, begründet seinen Parteiaustritt in seiner Mail mit der Ausrichtung der Linken in Mannheim. Die hätten sich de facto in eine „bedingungslose Koalition mit der SPD und den Grünen“ begeben und seien deren „Wurmfortsatz“. Besonders beim Thema Wohnen gebe es große Differenzen. Die neue Mieterpartei solle „ohne Reglementierung durch linke Mandatsträger“ Politik machen können.