Passanten bestohlen

Ein 32-jähriger Mann sitzt wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall in Untersuchungshaft. Laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann aus Algerien erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, mehrere Taschendiebstähle in der Mannheimer Innenstadt begangen zu haben.

Geldbeutel aus der Jacke geklaut

Am Samstag, 21. Dezember, soll er in einer Gaststätte im Quadrat N 6 versucht haben, einem 34-jährigen Mann den Geldbeutel aus der Jacke zu ziehen, um das Bargeld daraus zu entwenden. Hierbei wurde Verdächtige von einem Polizeibeamten in ziviler Kleidung beobachtet und vorläufig festgenommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten die Ermittler fest, dass der Tatverdächtige bereits zuvor mindestens zwei weitere Diebstahlsdelikte mit noch unbekannten, weil flüchtigen, Mittätern begangen haben soll.

Der Mann wurde noch am Sonntag dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Inwiefern der Tatverdächtige für weitere gleich gelagerte Straftaten in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei. pol/lia

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019