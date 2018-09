Patienten brauchen unsere Hilfe

Zu dem Sommer kann ich nur sagen:

Ich bin froh, dass ich ihn überstanden habe, und freue mich gerade, dass es regnet. Als passionierte Gärtnerin tut es mir in der Seele weh, wie unser Garten aussieht. Es ging ja schon im Frühjahr los. Die Tulpen kamen, blieben zwei Tage, dann fielen die Blätter ab. Dann kam alles hintereinander: Flieder, Rosen, Sommerblumen.

Bis Ende Juni war alles durch. Glücklicherweise haben wir einen Brunnen. Mein Sohn Philipp hat jeden Abend mindestens eine Stunde gewässert, sonst wäre alles kaputt gegangen.

Noch fürchterlicher war es, bei dieser Hitze zu arbeiten. Ich bin Krankenschwester in der Sozialstation, das heißt: ins Auto rein, zum Patienten fahren. Raus in die Hitze, Treppen laufen oder teilweise sogar längere Wege, je nach Parkmöglichkeit. Teilweise 20 Patienten am Morgen, abends noch mehr und da wird nicht getrödelt, obwohl wir uns für unsere Patienten immer Zeit nehmen. Aber man muss ja sein Pensum schaffen.

Egal, ob Glatteis, Gewitter oder 35 Grad: Wir müssen raus. Nach dem Dienst kamen alle Kollegen völlig durchgeschwitzt und fix und fertig die Treppe hoch. Eine Kollegin meinte: „Und da soll man noch mitdenken und keine Fehler machen.“

Nach dem Dienst hieß es nur noch: Duschen und ab ins Bett. Ich habe mir im Mai ganz euphorisch eine Dauerkarte für den Heddesheimer Badesee gekauft. Zuerst war ich ja öfter dort, aber dann war ich einfach zu fertig und es war zu heiß. Und das Wasser hatte dann zum Schluß 27 Grad, also wäre das auch keine Abkühlung mehr gewesen.

Dieses Jahr freue ich mich seit langer Zeit das erste Mal wieder auf den Herbst.

Von unserer Leserin Gaby Berlinghoff

