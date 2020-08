Patienten gehen auf Tauchstation

Ein bisschen erinnert das Gefährt an die „Yellow Submarine“ der legendären Beatles. Das U-Boot, das auf dem großformatigen Wandbild durch die Unterwasserwelt schippert, ist knallgelb. Ein Taucher beobachtet die Szenerie, orange-weiß gestreifte Clownfische und Delfine ziehen ihre Bahnen. „Atlantis is calling“ – „Atlantis ruft“: Unter diesem Titel verschönern jetzt sechs farbenfrohe Ansichten im Format 2,50 auf einen Meter die Flure der Kinderchirurgie am Universitätsklinikum (UMM). Die Patienten der Station 31-2 können so quasi auf Tauchstation gehen und sich an Schiffen, Fischen, Pflanzen und Meerjungfrauen erfreuen.

Möglich gemacht haben das 22 Zwölftklässler des Technischen Gymnasiums an der Carl-Benz-Schule (CBS). Sie liegt am Neckarufer nicht nur ganz in der Nähe des Klinikums, sondern arbeitet seit geraumer Zeit auch mit der UMM zusammen. „Im Laufe der Jahre hat sich eine freundschaftliche Kooperation entwickelt, aus der regelmäßig kreative Ideen zur gegenseitigen Unterstützung und für gemeinsame Projekte hervorgehen. So hatte die SMV der Carl-Benz-Schule vor Beginn der Corona-Krise beispielsweise die kompletten Einnahmen der Schul-Weihnachtsfeier an die Kinderkrebsstation des Klinikums gespendet“, berichtet die CBS.

Digitaler Baukasten

Die Wandbilder sind das neueste Kooperationsprojekt, für das sich die Schüler des Profilfachs Gestaltungs- und Medientechnik (GMT) ins Zeug gelegt haben. Angestoßen hatte die Aktion GMT-Lehrer Johannes Bayer und Oberärztin Miriam Renkert. Die Schüler gestalteten unter der Anleitung von Bayer und seinem Kollegen Martin Keller zunächst am Computer per „Legoprinzip“ Einzelmotive. Die so entstandenen Teile kombinierten die Gestalter anschließend zu Gesamtansichten von „Atlantis“ in einer Art „digitalem Baukasten“. Sechs der Entwürfe wurden letztlich ausgewählt und als Fototapete produziert.

So können die Patienten jetzt auf „Unterwasser-Expedition“ gehen und aus ihrem mitunter beschwerlichen Alltag abtauchen. „Dieses tolle Projekt verbindet zwei wunderschöne Aspekte miteinander“, freut sich Johannes Bayer: „Einerseits können wir durch die Bilder dazu beitragen, den Krankenhaus-Aufenthalt der Kinder ein wenig bunter und fröhlicher zu gestalten. Andererseits konnten sich bei diesem Projekt wirklich alle Schülerinnen und Schüler der Klasse einbringen. Es ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein Gemeinschaftsprojekt.“ bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020