Patiententag zu Hautkrebs

„UV-Strahlung ist der wichtigste Risikofaktor für Hautkrebs“, sagt Professor Sven Utikal vom Hauttumorzentrum Mannheim (HTZM) am Universitätsklinikum anlässlich eines Patiententags am Donnerstag, 13. Juni. Experten des HTZM informieren in Kurzvorträgen, wie man gegen die Erkrankung vorbeugen kann, in welchen Formen Hautkrebs auftritt und welche modernen Behandlungs- und Operationsmethoden Ärzte heute anwenden. Anschließend können Besucher beim Tag der offenen Tür des Hauttumorzentrums mit Experten sprechen.

Der Patiententag ist auf dem Gelände des Universitätsklinikums, Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, von 14 bis 15 Uhr im Hörsaal 01 in Haus 6 auf Ebene 4 (über dem Haupteingang am Neckar) und von 15 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür in der Ambulanz der Hautklinik, Haus 27, Ebene 1 (Erdgeschoss). red/cs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.06.2019