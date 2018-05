„Pauline“ glaubt fest an Blau-Schwarz

Anzeige

Gerhard Ewald: Es passierte am 27. Mai vor 23 Jahren. An diesen Tag erinnere ich mich noch, als ob es gestern gewesen wäre. Bei herrlichem Wetter fuhr ich mit Freunden zum Auswärtsspiel unseres SV Waldhof nach Saarbrücken. Im Gepäck eine Kühltasche mit Sekt und Champagner für die geplante Aufstiegsfeier. Der 1.FC Saarbrücken hatte keine Lizenz mehr für die 2. Bundesliga bekommen und musste in der nächsten Saison in die Regionalliga. Es ging für die Saarländer also um gar nichts mehr. Der Waldhof allerdings wäre bei einem Sieg an diesem denkwürdigen 32. Spieltag der Saison 1994/95 in die 1. Liga zurückgekehrt. Die Stimmung war prächtig. Rund 80 Prozent der 7800 Zuschauer kamen aus Mannheim. Beste Voraussetzungen also für ein Fußballfest. Auf dem Spielfeld sah es dann allerdings anders aus. Unser Traum-Mittelfeld mit Fabrizio Hayer, Michael Zeyer und Norbert Hofmann wirkte seltsam gehemmt und ideenlos. Fast alle Zweikämpfe wurden verloren. Die gesamte Mannschaft schleppte sich wie gelähmt über den Platz. In der 39. Minute schoß Max Moore das 1:0 für die Saarländer. In der Halbzeit dachten wir noch „Na ja, den knappen Rückstand biegen wir noch um“. Es wurde jedoch nicht besser. Im Gegenteil. In der 62. Minute fiel das 2:0 durch Thomas Stickroth. Die Schlachtgesänge der Waldhöfer verstummten völlig, als erneut Max Moore in der 77. und 83. Minute noch zwei Treffer draufsetzte. Der Schock saß tief, denn das war’s mit dem Aufstieg. Obwohl es heiß war an diesem Tag, verlief unsere Rückfahrt nach Mannheim in eisiger Atmosphäre. Es wurde kein Wort gesprochen. Jeder kämpfte für sich mit der Verarbeitung dieses nicht für möglich gehaltenen Debakels. Erst an der Ausfahrt Sandhofen fragte einer meiner Kumpels: „Wolle ma noch uffs Schdadtfeschd gehn“? Ich antwortete kurz und trocken: „Halt äfach die Gosch, ich geh häm . . .“ Für die schmerzliche Niederlage gibt es bis heute keine plausible Erklärung. Vielleicht war der Druck für die Akteure zu groß. Eine zweite (Verschwörungs-)Theorie hält sich: Die älteren Spieler hätten gar nicht aufsteigen wollen, weil ihre Verträge eine Liga höher wohl nicht verlängert worden wären. Aber: „Des glaab ich näd.“ Ein bisschen erschrocken bin ich, als ich hörte, dass das zweite Aufstiegsspiel dieses Jahr am 27. Mai stattfinden wird. Aber es ist ja ein Sonntag und außerdem spielen wir im Carl-Benz-Stadion. Keine Panik: „Diesmol schaffe mers!“ sma/mer

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.05.2018