Pause bei Museen im November

Mannheim.Die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) und das Technoseum müssen erneut in die Pandemie-Pause. Um Kontakte zu reduzieren und dazu beizutragen, das Infektionsgeschehen in der zweiten Corona-Welle einzudämmen, bleibt das Technoseum ab Montag, 2. November, geschlossen. Dies teilte das Haus an der Museumsstraße mit. Das Gleiche gilt für alle Ausstellungshäuser der rem. Beide Museen öffnen ihre Pforten nach jetzigem Stand wieder ab Montag, 30. November.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.11.2020