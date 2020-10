„PC intensiv“ erstmals digital

Auch im Oktober lädt die Stadtbibliothek Mannheim wieder zu ihren Medienmittwochen ein.

Am 7. Oktober, 16 Uhr, steht die „PC-Sprechstunde intensiv“ – eine digitale Veranstaltung – auf dem Programm. An diesem Medienmittwoch, der zum ersten Mal digital stattfinden wird, stellt die Stadtbibliothek viele Möglichkeiten vor, das Internet sicher zu nutzen. Die digitale Veranstaltung wird mit der kostenlosen Konferenzsoftware „Jitsi Meet“ durchgeführt. Eine Beschreibung, wie die Teilnahme an der Veranstaltung funktioniert, ist auf der Homepage der Stadtbibliothek (https://bit.ly/3jKAU5K) zu finden. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung vorab per E-Mail ist unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Am 14. Oktober, 17 Uhr, widmet sich der Medienmittwoch dem Thema „E-Learning – Vorstellung kostenfreier Bildungsangebote im Netz“. Von Politik und Gesellschaft über Wissenschaft und Forschung bis hin zum Programmieren – es existieren viele digitale Angebote, um den eigenen Horizont zu erweitern. Eine Auswahl wird vorgestellt. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung vorab per E-Mail unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/ 2 93 89 33 ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red

