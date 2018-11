Pelle schenkt den Kindern Zuneigung

Pelle trottet ins Klassenzimmer im zweiten Stock der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule in K 5. Er wedelt freudig mit dem Schwanz, umrundet die Tische, steuert auf die Fensterbänke zu. Dort stehen die Taschen der Schüler. Pelle springt mit den Vorderpfoten hoch, erschnüffelt das Essen. „Mittlerweile kann er sogar Reißverschlüsse öffnen“, schmunzelt Lehrerin und Hundebesitzerin Christiane Böttcher.

Natürlich darf der Rüde nicht an die Pausenbrote – was er offenbar gerne „vergisst“. Stattdessen ist aber immer ein Leckerli drin. Pelle nimmt es gerne – und macht sich an die Arbeit. Der Labrador Retriever ist nämlich Schulhund, seit fast acht Jahren. Schon als Welpe lernte er die Schüler kennen. Jetzt besucht er regelmäßig einmal pro Woche für vier Stunden eine fünfte und eine neunte Klasse. Außerdem beteiligt er sich an Projekttagen und schaut hin und wieder in den anderen Klassen vorbei.

„Wenn es dem Hund mal nicht gut geht, nehme ich ihn aber nicht mit“, erzählt die Lehrerin, die genau auf Stresssymptome achtet. Sollte Pelle überfordert sein, „kommt er ins Auto, wo er schlafen kann“. Oder er zieht sich im Klassenzimmer in seine Ecke auf sein Kissen zurück. Dann wissen die Kinder: Pelle ist müde, und sie müssen sich ruhig verhalten. Das funktioniert hervorragend.

Heute soll der Labrador für den „Mannheimer Morgen“ zeigen, wie er über Schüler springt, die im Vierfüßlerstand auf dem Boden knien. Und er soll durch einen langen Tunnel aus Schülerbeinen laufen. Das macht er gerne. Denn vor und nach jedem Durchgang gibt’s ein Leckerli. An diesem Tag sind mehrere Durchgänge nötig, bis „MM“-Fotograf Christoph Blüthner die Bilder im Kasten hat. Das freut Pelle. Leckerli folgt auf Leckerli. Der Rüde nimmt sie alle. „Labradore sind richtige Staubsauger, was Essen angeht“, lacht Christiane Böttcher.

Sie kennt sich mit Hunden aus. Schon als Kind hätte sie gerne einen gehabt, „aber ich bekam nur Meerschweinchen und Hasen“. Als sie vor 21 Jahren mit ihrem Referendariat begann, holte sie sich ihren ersten Hund, außerdem arbeitete sie als Hundetrainerin. Als sie Pelle bekam, informierte sie sich über den Einsatz des Tieres in der Schule, absolvierte eine 60-stündige Fortbildung und klärte die formellen Voraussetzungen: Abstimmung mit Schulamt, Schulleiter, Lehrern, Schulkonferenz, Eltern, Versicherung.

So kam die Schule quasi auf den Hund – was sich aber für manche Schüler als gewöhnungsbedürftig erwies. Viele haben oder hatten Angst vor Vierbeinern. Etwa der zehnjährige Marc, der sich auf den Boden legte und unter seiner Kleidung Leckerli versteckte, die Pelle suchen sollte: „Ich war ein bisschen aufgerecht und dachte, er beißt mich. Das hat er aber nicht gemacht“, freut sich der Fünftklässler.

Er lacht niemanden aus

Oder Fabrizio (10): Bevor Pelle das erste Mal in die Klasse kam, „habe ich fast Panik gekriegt“, erzählt er. „Aber dann habe ich gedacht, mal sehen, wie der Hund ist.“ Jetzt haben sich Fabrizio und Klassenkamerad Herman niedergekniet und lassen zu, dass Pelle über sie läuft. „Sie haben gelernt, mir zu vertrauen. Zum Beispiel, dass ich es schaffen kann, über sie zu springen, ohne ihnen wehzutun“: Diese Worte legt Christiane Böttcher dem Tier auf der Internetseite der Schule in den Mund.

Pelles Aussagen bringen ganz gut auf den Punkt, worum es beim Einsatz von Schulhunden geht: „Kinder, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, treffen auf ein Lebewesen, das ihnen Zuneigung schenkt“, sagt Konrektor Thorsten Kuß. „Sie merken: Wenn ich es gut behandle, gibt es mir etwas zurück.“ Und wenn Pelle etwas vorgelesen bekommt, das vielleicht nicht ganz richtig ist, „verbessert er nicht und lacht niemanden aus“, sagt Böttcher.

Als Hauptaspekt sieht die Lehrerin aber nicht, dass die Kinder konzentrierter und motivierter mitarbeiten, das sei „nur das Bonbon“. Vor allem „sollen sie Verantwortung übernehmen, Selbstbewusstsein und Empathie entwickeln“. Das sei eindeutig der Fall, berichtet Kuß: „Die Kinder öffnen sich. In jedem steckt etwas Gutes, Empathie, Menschenfreundlichkeit. Nur leider wird es oft nicht entdeckt oder gefördert.“

Der 15-jährige Angel kennt aus seiner Heimat Bulgarien eigentlich nur aggressive Hunde. Angst hat er dennoch keine. Und nach den Erfahrungen mit Pelle „überlege ich mir, selbst einen Hund zu kaufen“. Sarah-Sofie (11) findet es „spannend, wenn er da ist, das ist richtig schön“.

Seit ein paar Monaten bringt Böttcher neben Pelle noch Pebbles mit. Das Labrador-Weibchen ist gerade ein Jahr alt – und wird in der hundeerfahreneren neunten Klasse eingesetzt. Als Pebbles und Pelle gemeinsam im Raum waren, hatten die Schüler Angst, der Ältere könne vernachlässigt werden: Voller Empathie sagten sie: „Wir müssen uns auch um Pelle kümmern.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018