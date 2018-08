Pendler und ihre Erfahrungen

Das Auto stehen lassen, auf den Nahverkehr umsteigen – das soll jetzt attraktiver gemacht werden. Aber sind die geplanten Preissenkungen und Angebotsverbesserungen wirklich ein Anreiz? Unsere Redaktionsmitglieder haben ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem öffentlichen Nahverkehr gemacht.

Attraktiver wird es nicht

Die S-Bahn bringt mich ohne Brückenstau und Baustellenstress aus der Pfalz nach Mannheim – ab Haßloch in maximal 26 Minuten. Um aber vom Hauptbahnhof an meinen Arbeitsplatz im Stadtteil Wohlgelegen zu gelangen, müsste ich im besten Fall einmal, im ungünstigsten Fall dreimal in Bus und Straßenbahn umsteigen – und wäre doppelt so lange unterwegs wie mit dem Auto. Ich arbeite oft bis nach 20 Uhr. Der Bus fährt dann nicht mehr. Ich müsste gut zehn Minuten zur Haltestelle Exerzierplatz laufen, Verbindungen mit S-Bahn-Anschluss gibt es aber fast nur im Halbe-Stunden-Takt. Die Tickets mögen günstiger werden, attraktiver wird der Nahverkehr in Mannheim für mich dadurch leider nicht.

Bettina Eschbacher, Reporterin, „MM“ Wirtschaftsredaktion

Man zahlt mit seinen Daten

Ich wohne in der Innenstadt und nutze gelegentlich Bus und Bahn. Der eTarif ist da sehr praktisch. Ich muss nicht zum Automaten. Nur beim Ein- und Aussteigen teile ich dem internetfähigen Telefon per Knopfdruck mit, dass ich die Fahrt gerade begonnen oder beendet habe. Berechnet wird am Ende die Luftlinie. Der Grundpreis liegt bei 1,20 Euro pro Fahrt – plus 20 Cent pro Kilometer. Das ist häufig billiger als eine normale Fahrkarte. Und der Grundpreis soll jetzt auch noch auf 80 Cent sinken – wie schön. Doch wie alles hat auch der eTarif seinen Preis: Geburtstag, Adresse, Telefonnummer, Standortzugriff des Programms auf das Handy und Kontonummer. All das braucht es. Wenn man also nicht mit Geld zahlt, so zahlt man doch mit seinen Daten.

Torsten Gertkemper, Volontär, „MM“-Onlineredaktion

Eine Liebeserklärung

Ich liebe es, mit der Straßenbahn zu fahren. Ernsthaft, ich mache keine Scherze. Unter meinen Freunden war ich beispielsweise die letzte, die ihren Führerschein machte. Bis heute kann mich keiner mit dem Satz „Mit dem Auto geht es schneller“ überzeugen. Das mag ja sein, aber wenigstens rege ich mich nicht ständig über Staus, fahrlässige Fahrer und fehlende Parkplätze auf. Stattdessen lese ich auf meiner täglichen Fahrt Nachrichten oder schließe meine Augen – und tue sogar was für die Umwelt. Nur der lange, abgeschiedene Weg vom Exerzierplatz zur Arbeit bereitet mir Sorgen. Deshalb spare ich auf ein Auto – einfach, um in den dunklen Monaten auf der sicheren Seite zu sein.

Miray Caliskan, Volontärin, „MM“ Lokalredaktion

