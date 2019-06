Pendlerin zwischen zwei Welten

Da staunen nicht nur Besucher aus Mannheim: Mitten in der Altstadt von Buchara wartet auf sie ein schickes deutsches Café – betrieben von einer waschechten Mannheimerin. Gertrud Schrenk heißt die Besitzerin, die in Mannheim als Malerin und Web-Designerin arbeitet. Als sie vor elf Jahren erstmals als Touristin nach Usbekistan kam, so erzählt sie, „gab es dort nur Pulverkaffee, aber nichts Vernünftiges. Und wenn man wie ich eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin ist, bekommt man halt so seine Fantasien.“

Einheimische Helfer

Die Fantasien wurden 2011 zur Realität. Mit einem einheimischen Partner machte sie ein erstes kleines Café auf, das bald vom Eigentümer verkauft wurde und Gertrud Schrenk die Kündigung bescherte. Im Nachhinein erwies sich das als Glücksfall, denn die Mannheimerin fand in der Altstadt von Buchara ein viel attraktiveres neues Domizil: In einem schmucken Basar-Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das einst wohl einen Seidenladen beherbergte und 2012 Gertrud Schrenks „Wishbone“-Café aufnahm.

Sechs bis acht Wochen in der touristischen Hochsaison ist die Mannheimerin selbst in Buchara und kümmert sich ums Café. Die restliche Zeit lebt sie in der Quadratestadt, und das „Wishbone“ betreut ihr Geschäftsführer Akmal. Er wird außerdem von vier jungen Servicekräften unterstützt, von denen einige sogar fast perfekt deutsch sprechen. „Sie sind fleißig, schnell und zuverlässig,“ sagt Schrenk. „Ohne mein Personal könnte ich das alles nicht machen.“ Das Serviceteam hat sie selbst trainiert. Sie hat es gelehrt, wirklich guten Kaffee, Cappuccino, Espresso oder Café Latte zuzubereiten und alles gekonnt an den Tischen zu servieren.

Die hat Schrenk Stück für Stück liebevoll mit Ornamenten bemalt und einen Tisch ganz dem „Mannheimer Morgen“ gewidmet: „Ich habe mir von daheim einige Zeitungsseiten mitgenommen, sie zurechtgeschnitten, auf eine Platte geklebt und lackiert.“ Herausgekommen ist der „Mannheimer-Morgen“-Tisch, der zum echten Hingucker im „Wishbone“ geworden ist. Dem „MM“ fühlt sie sich besonders verbunden, weil der mehrfach über ihr Mannheimer Jugendprojekt „Busch Girls“ berichtet hat.

Doch das Eröffnen und auch das Betreiben eines Cafés in Buchara kann Probleme bereiten: „Es ist nicht leicht, an qualitativ hochwertige Produkte zu kommen; die sind schwer zu finden und teuer.“ Inzwischen hat sie Einkaufsquellen für feinen Kaffee aus Italien und Österreich gefunden, und ihre Käsekuchen, Apfelstrudel und Rüblitorten halten jeden Vergleich mit deutschen Konditoreien aus. „Die machen wir selber nach Rezepten von mir. Ein Bäcker in der Nachbarschaft stellt sie her – er macht das toll.“

Kein Wunder, dass das deutsche Café „Wishbone“ gut läuft. Und weil das so ist, schließt Gertrud Schrenk nicht aus, dass sie noch ein zweites Café in Usbekistan aufmacht – möglicherweise dann in der Hauptstadt Taschkent.

