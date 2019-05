Perlen der Popgeschichte – ganz ohne Strom

Drei Barhocker, zwei Akustikgitarren und eine Rassel – das sind Hot Wine Punchers. Die Band präsentiert ausgewählte Perlen der Popgeschichte unplugged: John Lennons „Happy Xmas“, Paul McCartneys „Blackbird“ im Stil von Crosby, Stills und Nash. Die Hollies werden mit Radiohead gepuncht – also gemixt. Für das Konzert der Hot Wine Punchers am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr in Gehrings Kommode verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

