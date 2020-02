Kaputte Möbel, Glasflaschen, aufgeplatzte Tüten mit Hausmüll und unzählige vom Regen aufgeweichte Papierseiten liegen entlang der Käfertaler Straße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost. Christian Gerards hat den meterlangen Müllberg auf seinem Nachhauseweg in die Kobellstraße fotografiert und die Bilder dieser Redaktion zukommen lassen. Seit Anfang des Jahres herrsche in seinem Wohnviertel „ein permanentes Müllproblem“, sagt Gerards. „Dieser Haufen lag hier auch mehrere Tage.“

Unter den Online-Einträgen des Mannheimer Mängelmelders findet sein Ärger Bestätigung: „Ab Hausnummer 60 abwärts liegt auf beiden Gehwegen immer sehr viel Müll“ und „Jetzt stehen hier eine Matratze und ein Koffer. Keine Woche ohne wilde Müllablagerungen“, heißt es dort. Gerards zog mit seiner Familie erst im September letzten Jahres nach Mannheim und wählte die Neckarstadt-Ost bewusst als zukünftiges Heimatviertel aus. „Wir wollten die kurzen Wege in die Innenstadt“, erzählt der Familienvater. Jetzt sei es ihm fast peinlich, wenn er Besuch von Freunden bekommt, die sein neues Zuhause kennenlernen wollen.

Am 20. Januar verfasste Gerards eine Beschwerde-E-Mail an die städtischen Vertreter und Stadträte Mannheims. Darauf erhielt er keine Antwort. Nach einem zweiten Brief gab es für den Mannheimer Neubürger eine kurze Kenntnisnahme. Sein Schreiben sei für eine Stellungnahme weitergegeben worden, heißt es darin.„Wir reagieren normalerweise auf jede Anfrage, die an uns gestellt wird. Leider klappt das nicht immer innerhalb von ein, zwei Tagen“, sagt ein Sprecher der Stadt auf Anfrage des „MM“. „Am schnellsten können wir helfen, wenn wir Fotos vom besagten Problem und den genauen Standort mitgeteilt bekommen.“

Erst am Abholtag Möbel abstellen

Beim Müllberg in der Käfertaler Straße habe es sich um ordnungsgemäß angemeldeten Sperrmüll gehandelt, der fristgerecht abgeholt wurde. „Natürlich gibt es dann auch immer Leute, die Sachen dazulegen, die kein Sperrmüll sind“, erklärt der Sprecher den Papier- und Hausmüll auf den Fotos von Gerards. Auf der Homepage der Stadt ist genau angegeben, was unter die Kategorie Sperrmüll fällt, nämlich nur das, „was nicht in die Restmülltonne passt und kein Wertstoff ist“. Außerdem wird deutlich darauf hingewiesen, den angemeldeten Müll immer erst am Tag der Abholung vor die Tür zu stellen und nicht wie in der Käfertaler Straße Tage zuvor.

Doch es gibt noch ein Problem, das Gerards in der Neckarstadt-Ost satt hat: Auf den Geh- und Radwegen laufe man ständig Gefahr, in Hundekot zu treten. „In Mannheim scheint das Häufchen-Machen nicht vernünftig sanktioniert zu werden, Kotbeutel und -eimer finden sich ebenfalls viel zu selten“, schreibt der Mannheimer Neubürger in seinem Brief an die Stadt. „Bei uns ist hinterlegt, dass die Neckarstadt-Ost mit 14 Spendern für Hundekotbeutel ausreichend versorgt ist. Stadtweit haben wir 360 solcher Spender aufgestellt“, sagt der Sprecher der Stadt. Ein generelles Müllproblem im Mannheimer Stadtteil sei ihm auch nicht bekannt.

