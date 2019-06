Person am Mannheimer Wasserturm angefahren – Kaiserring gesperrt

Mannheim.Eine Person ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Montagabend am Wasserturm in Mannheim angefahren worden. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, wurde der Kaisserring in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Brücke infolge des Unfalls gesperrt – die Straßenbahnen fahren nach Angaben des Sprechers wie gewohnt.

Nach ersten Informationen wurde die Person von einem Auto erfasst, das aus der Kunststraße in den Kaiserring abbiegen wollte. Offenbar ist die Person nicht „schwerer verletzt“. Zahlreiche Streifenwagen und Rettungskräfte sind im Einsatz. Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor. (dls)