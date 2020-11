Personal-Engpässe in Krankenhäusern

Die Stadt hat am Freitagabend 173 weitere Corona-Fälle gemeldet. Das wäre ein absoluter Negativrekord. Allerdings sind darunter 48 Nachmeldungen. Sie seien wegen eines Übermittlungsfehlers nicht früher in die Statistik eingeflossen, heißt es zur Begründung. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, ein über 80-jähriger Pflegeheimbewohner. Er soll bereits vor knapp einer Woche gestorben sein. Erst jetzt stellte sich heraus, dass der Mann in Mannheim gemeldet war.

Wegen der vielen Altfälle, die zum Teil schon länger als sieben Tage zurückliegen, ließ sich aus den Zahlen der Stadt zunächst kein aktueller Inzidenzwert errechnen. Der vom Land ausgewiesene liegt bei 243,4.

„Für Notfälle gerüstet“

Die hohen Infizierten-Zahlen machen sich auch zunehmend bei Krankenhaus-Mitarbeitern bemerkbar. „Derzeit ist die personelle Lage im Theresienkrankenhaus aufgrund von Corona-Erkrankungen bei Mitarbeitenden und der Quarantäne von Kontaktpersonen angespannt“, bestätigte der Hausobere Jonas Pavelka entsprechende „MM“-Informationen. „Wir haben daher Anfang der Woche damit begonnen, das OP-Programm in Abstimmung mit den anderen Kliniken deutlich zu reduzieren, und zusätzlich zwei Stationen geschlossen, um Ressourcen zu schonen bzw. zu konzentrieren.“ Bei leichteren Symptomen sollten Bürger primär ihren Hausarzt und nicht die Notaufnahme aufsuchen. Wie viel Prozent der Mitarbeiter aktuell wegen Corona nicht zur Verfügung stehen, wollte das Theresienkrankenhaus nicht beantworten.

Die Situation im Diakonissenkrankenhaus sei ähnlich, sagte Dieter Schilling, Ärztlicher Direktor der beiden christlichen Krankenhäuser. Er warnte zugleich vor falschen Schlüssen: „In jeder Klinik in Mannheim ist die Ansteckungsgefahr minimal.“ Niemand solle etwa mit einer möglichen Magenentzündung oder gar einem Herzinfarkt aus Angst daheim bleiben. „Wir sind nach wie vor für alle Notfälle gerüstet.“ Nur planbare, nicht-dringliche Eingriffe würden verschoben.

Impfung neben Fieberambulanz?

Mit Eingriffe-Verschieben hatte das Klinikum schon früher angefangen. Derzeit seien auch entsprechend der aktuellen Erkältungszeit einige Mitarbeiter nicht im Dienst oder in Quarantäne, so Sprecher Dirk Schuhmann. Die Ausfälle könnten derzeit aber „dank der hohen Bereitschaft unserer Mitarbeiter, bei Bedarf einzuspringen und zu unterstützen, größtenteils kompensiert werden“.

Als mögliches Zentrum für Corona-Impfungen hat die Stadt dem baden-württembergischen Sozialministerium derweil die Maimarkthalle angeboten. Das teilte Rathaussprecher Ralf Walther auf Anfrage mit. Dort könnten gegebenenfalls auch Einwohner weiterer Orte aus der Region versorgt werden. Das Maimarktgelände komme bei Bedarf als erweiterter Standort in Frage. Dass dort parallel die Kassenärztliche Vereinigung die Einrichtung einer Fieberambulanz prüfe (wir berichteten), würde ein mögliches Impfzentrum nicht beeinträchtigen, erklärte Walther. Das Projekt werde begrüßt. Das Land habe die Standortfrage allerdings noch nicht entschieden.

Schnelltests für Heimbesucher

Die Altenpflegeheime Mannheim GmbH (APH) gab unterdessen auf Anfrage bekannt, dass nur noch negativ getestete Personen die städtischen Einrichtungen betreten dürften. „Mitarbeiter und Besucher werden regelmäßig mit Schnelltests und PCR-Tests auf das Coronavirus getestet“, so ein Sprecher. Besucher, die einen Termin haben, müssen sich ebenfalls einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Nach einem Abstrich im Rachenraum oder in der Nase dauert es bis zu 20 Minuten, bis ein Ergebnis vorliegt. Auch Therapeuten oder Handwerker dürften die Heime ausschließlich mit einem negativen Testergebnis betreten. Besuche sind derzeit allerdings nur im Richard-Böttger-Heim sowie im Pauline-Maier-Haus möglich, das Ida-Scipio-Heim und das Seniorenzentrum Waldhof sind laut Auskunft der APH aufgrund der Corona-Lage nicht zugänglich.

