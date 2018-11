Personalie im Aufsichtsrat

Heute wird sich der Aufsichtsrat der Universitätsmedizin (UMM) mit der Nachfolge des scheidenden Geschäftsführers Frederik Wenz beschäftigen. Das Gremium tagt ab 13 Uhr im Klinikum. Wie in der gestrigen Ausgabe berichtet, soll Klinikmanager Hans-Jürgen Hennes, derzeit Medizinischer Geschäftsführer des Karlsruher Klinikums, das Amt in der Doppelspitze übernehmen. Er wird heute dem Aufsichtsrat vorgestellt. Der in Speyer geborene Hans-Jürgen Hennes ist habilitierter und promovierter Fachmediziner mit dem Zusatzstudium „Krankenhausmanagement für Ärzte“, er wirkte als Narkose-Facharzt und Notfallmediziner. Der 61-Jährige ist offenbar der einzige Kandidat, über den heute abgestimmt wird. Die UMM steht bei der Suche nach einem Nachfolger für Frederik Wenz zeitlich unter Druck, auch weil die Position des Kaufmännischen Geschäftsführers nur kommissarisch besetzt ist. In das Amt war im Mai dieses Jahres Freddy Bergmann berufen worden. Der 58-Jährige gilt allerdings als aussichtsreicher Bewerber für die aktuell vom Frankfurter Klinikum ausgeschriebene Stelle des Kaufmännischen Geschäftsführers. wam/abo

Freitag, 16.11.2018