Peter Kurz: Mannheim hat gute Chancen, Fahrverbote zu vermeiden

Mannheim. Im Kampf gegen schmutzige Luft in deutschen Städten sind Fahrverbote für Dieselautos grundsätzlich erlaubt. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Dienstag. Am späten Nachmittag äußerten sich Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und Christian Specht, Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent, zum Verbot.

„Das Gericht hat Diesel-Verkehrsverbote zwar als grundsätzlich zulässige Maßnahme zur Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte anerkannt“, teilte Peter Kurz mit. Da Mannheim mit 45 µg/m³ jedoch nur wenig über dem Grenzwert liege, habe die Stadt gute Chancen über das Bundesprogramm „Saubere Luft 2017-2020“ und als Modellstadt des Bundes die Stickstoffdioxid-Werte wirksam zu reduzieren und so Fahrverbote zu vermeiden. Der Bund müsse aber auch zu seiner Verantwortung stehen und die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen durch die Autoindustrie durchsetzen, teilte Kurz mit.

„Wir sind froh darüber, dass das Bundesverwaltungsgericht kein absolutes Fahrverbot auf kommunaler Ebene vorsieht“, teilte Christian Specht mit. Auch werde es kein Ad-hoc-Fahrverbot von heute auf morgen geben. „Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gelten Fahrverbote nur als letztes Mittel, sofern andere Maßnahmen nicht greifen.“ Bis September 2019 dürften zunächst nur bestimmte Dieselfahrzeuge mit einem Fahrverbot belegt werden. Darüber hinaus seien Ausnahmen, beispielsweise für bestimmte Anwohnergruppen oder Handwerker, zulässig. Die Stadt Mannheim habe im Rahmen ihrer Luftreinhalteplanung eine umfassende Maßnahmenliste mit dem Ziel der Senkung des Fahrzeugaufkommens erstellt. „Die vorgesehenen Projekte für einen gemeinsamen Green City Masterplan, der von den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg verfasst wird, wurde vom Bund positiv bewertet“, teilte Specht mit. Darüber hinaus habe Mannheim nun in seiner Funktion als eine von bundesweit fünf Modellstädten die Möglichkeit, mit zusätzlicher Unterstützung des Bundes die Stickoxid-Belastung zu reduzieren. „Dafür werden wir bis Mitte März Maßnahmen vorbereiten“.