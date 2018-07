Peter Kurz redet in New York

Anzeige

Für mehr Einfluss der Städte weltweit hat sich Oberbürgermeister Peter Kurz in New York ausgesprochen. Dort hielt er eine Rede vor den Vereinten Nationen, Thema war die internationale Agenda 2030. Dazu gehören 17 Nachhaltigkeitsziele, die die Weltgemeinschaft erreichen möchte. Bei dem Forum jetzt in New York ging des den Vereinten Nationen darum, die Fortschritte auf dem Weg zu den 17 Zielen zu überprüfen.

Zum ersten Mal fand dazu ein Kommunaltreffen statt, zu dem Kurz als Oberbürgermeister und als Vize-Präsident des globalen Bürgermeisterparlaments eingeladen war. „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele nicht alleine auf nationaler Ebene gelingen kann. Der Erfolg oder Misserfolg bei der Erreichung der Ziele entscheidet sich in fast allen Bereichen in den Städten“, sagte Kurz in seiner Rede.

Treffen mit UN-Botschafter

Im Mittelpunkt seines Vortrags stand die „Notwendigkeit einer integrierten Stadt- und Raumplanung“, teilte das Rathaus gestern mit. „Eine funktionierende Nachbarschaft in sozial benachteiligten Stadtgebieten setzt ein Zusammenwirken aller politischen Ebenen und aller relevanten Akteure voraus, angefangen vom öffentlichen Personennahverkehr über die Bürgerschaft und Kulturinstitutionen bis zu Wohnungsbaugesellschaften und Polizei“, so Kurz.