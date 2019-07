Peter Kurz spricht in New York

Oberbürgermeister Peter Kurz hat bei einer UN-Konferenz in New York das Klima-Leitbild der Stadt Mannheim vorgestellt. Während des sogenannten High Level Political Forums erläuterte er, wie die Stadt die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen umsetze. Die wichtige Rolle der Städte für die Umsetzung von Maßnahmen für den Klimaschutz werde auch bei den Vereinten Nationen immer stärker erkannt, so der Oberbürgermeister zum Abschluss der Reise.

Zudem nahm Kurz an einer Veranstaltung des Mayors Migration Forums teil. Daran sind Bürgermeister aus verschiedenen Kontinenten beteiligt. Er war als Mitglied einer Delegation der Bundesregierung nach New York gereist. tge

