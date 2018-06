Peter Kurz wird Städtetags-Präsident

Anzeige

Mannheim/Ulm.Peter Kurz wird Städtetatagspräsident. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde Mannheims Oberbürgermeister im süddeutschen Ulm wurde vom Vorstand des Kommunalen Landesverbandes einstimmig gewählt. Kurz tritt damit die Nachfolge von Dieter Salomon an, der zum Ende des Monats aus dem Vorstand ausscheidet.

Kurz wurde laut Mitteilung der Stadt für zwei Jahre in sein neues Amt gewählt. Er gehört dem Vorstand des Gremiums bereits seit zehn Jahren an. Nach seiner Wahl sagte Kurz: "Ich freue mich sehr, die baden-württembergischen Städte als Präsident des Städtetags vertreten zu dürfen. Mir ist es ein Anliegen, deutlich zu machen, dass die Rolle der Städte für die Bewältigung vieler Zukunftsfragen entscheidend ist. Städte sind mehr als Verwaltungsorganisationen. Sie gestalten Heimat und sind durch die Idee der kommunalen Selbstverwaltung Basis der Demokratie. Ihre Stärkung ist kein lobbyistisches Ziel, sondern eine gesellschaftspolitische Notwendigkeit. In den Städten zeigt sich, wie praktische Politik Wirkung erzielen kann. Entscheidend dafür ist die Handlungsfähigkeit von Kommunen bei den Themen, die die Menschen vor Ort bewegen."

Das geschäftsführende Vorstandsmitglied Gudrun Heute-Bluhm lobte den künftigen Präsidenten: „Peter Kurz bringt seine langjährige Erfahrung aus der kurpfälzischen Metropole nun in exponierter Stellung für alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ein, darüber freuen wir uns sehr.“ Auch die Kompetenzten des Mannheimer OB hob Heute-Bluhm hervor. „Er hat sich in den letzten Jahren bei den Schlüsselthemen Integration, Wachstum, Europa, Digitalisierung und Infrastruktur einen Namen gemacht.“