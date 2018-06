Peter Kurz wird Städtetagspräsident

Anzeige

Mannheim/Ulm.Peter Kurz wird neuer Präsident des Städtetags Baden-Württemberg. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde Mannheims Oberbürgermeister in Ulm vom Vorstand des Kommunalen Landesverbandes einstimmig gewählt. Kurz tritt damit die Nachfolge von Dieter Salomon an, der nach der Wahlniederlage bei der OB-Wahl in Freiburg zum Ende des Monats aus dem Vorstand ausscheidet. Er tritt sein neues zweijähriges Amt Anfang Juli an.

Kurz wurde laut Mitteilung der Stadt für zwei Jahre in sein neues Amt gewählt. Er gehört dem Vorstand des Gremiums bereits seit zehn Jahren an. Nach seiner Wahl sagte Mannheims OB laut der Mitteilung: "Ich freue mich sehr, die baden-württembergischen Städte als Präsident des Städtetags vertreten zu dürfen. Mir ist es ein Anliegen, deutlich zu machen, dass die Rolle der Städte für die Bewältigung vieler Zukunftsfragen entscheidend ist." Kurz bezeichnete Städte als "Basis der Demokratie". In ihnen zeige sich, wie praktische Politik Wirkung erzielen kann.

Das Amt des Städtetagspräsidenten ist ein Ehrenamt. Es wird turnusmäßig zwei Jahre ausgeübt. Ein Präsident kann bis zu zwei Male wiedergewählt werden. Die maximale Amtszeit beträgt daher sechs Jahre. Der Verband ist die Stimme von 189 Gemeinden und Städten sowie einigen Verbänden im Südwesten. (mer/dpa)