Pfadfinder bringen das Friedenslicht

Es wird in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und kommt über Wien in unsere Region: Das Friedenslicht von Betlehem erreicht am Sonntag, 15. Dezember, die Quadratestadt und wird ausgehend vom „Jungbusch-Dom“ – der jetzt als Jugendkirche „Samuel“ fungierenden Liebfrauen-Kirche – verteilt. Die Aktion mit Licht als weihnachtlichem Symbol schlechthin geht federführend von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) aus. Pfadfindergruppen und das Team der Jugendkirche feiern einen Gottesdienst um 17.30 Uhr in der Jugendkirche am Luisenring 33 mit dem katholischen Jugendpfarrer Tobias Streit. Wer das Licht mit nach Hause nehmen möchte, darf gerne eine Laterne mit Kerze mitbringen oder vor Ort spontan eine erstehen. Streit und sein Team bringen das Friedenlicht nach dem Gottesdienst unter dem Motto „Sei ein Hoffnungsträger“ zu Polizeistationen, sozialen Diensten und auf den Marktplatz. pwr

