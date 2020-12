Pfadfinder bringen Friedenslicht

Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) bringen am Sonntag, 13. Dezember, das Friedenslicht aus Bethlehem nach Mannheim. Die Flamme, die jedes Jahr im November von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und von Pfadfindern in alle Welt verteilt wird, überwindet einen 3000 Kilometer langen Weg. Sie soll unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander verbinden. Anstelle einer zentralen Feier in Baden wird das Friedenslicht wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr an fünf Übergabeorten in Baden weiterverteilt. Einer davon ist in der Christuskirche am Werderplatz zwischen 16 und 18 Uhr. Dorthin kann man – bei Einhaltung der Hygiene- und Schutzkonzepte – mit einer Kerze kommen und sich das Licht holen. Zum Beginn gibt es eine Aussendungsfeier auf dem Vorplatz mit Andacht an der Feuerschale. pwr

