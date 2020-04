Pfandleihe im Krisenmodus

Pfandleihhäuser: für manche fast sagenumwobenes, klischeebehaftetes Terrain – für andere ganz normaler Teil des Alltags. In Mannheim gibt es sogar eine ganze „Meile“ davon. Mitten in der Stadt gegenüber dem Rathaus gelegen. Das Gewerbe ist gesetzlich geregelt – und das Prinzip einfach: Gold und andere Wertgegenstände wie etwa Handys werden zu Geld. Und das im Gegensatz zum Bankkredit auch ohne Bonitätsprüfung. So ist der Prozess schnell und unbürokratisch.

Eingeschränkter Geschäftsbetrieb

Mittendrin in der Mannheimer „Meile“ liegt das Städtische Leihamt. Bis einschließlich 18. März war es aufgrund der geltenden Infektionsschutz-Allgemeinverfügung der Stadt geschlossen, sagt Geschäftsführer Jürgen Rackwitz. Seit dem 19. März hat es aber wieder mit eingeschränkten Geschäftsbetrieb geöffnet – Beleihungen sind wieder möglich. Vor Ort gilt ein strikter Infektionsschutz. Dazu gehört etwa auch, dass nur neues Bargeld direkt von der Bank ausgegeben wird.

Die Kunden werden zudem gebeten, wenn es ihnen möglich ist, die Geschäfte vornehmlich bargeldlos abzuwickeln. Die Besonderheit des Mannheimer Leihamts als öffentlich-rechtliche Einrichtung ist, dass die Gewinne dem Sozialhaushalt der Stadt zukommen. „Wir haben eine satzungsgemäße soziale Zweckbestimmung“, beschreibt Rackwitz. Noch sei trotz der aktuellen Krise die Nachfrage im Leihamt nicht größer geworden. „Ich glaube aber, wie meine Kollegen, es ist die Ruhe vor dem Sturm.“ Zu Rackwitz und seinem Team kommen normalerweise Privatleute und Gewerbetreibende. Momentan meldeten sich aber eher Gewerbetreibende und Einzelhändler beim Leihamt.

Beim Betreiber des privaten Leihhauses Dobrzynski in den Quadraten ist die Nachfrage nach einem Pfandkredit in der Krise enorm zurückgegangen. Man spüre bei den Kunden eine große Unsicherheit in dieser Zeit, sagt Geschäftsführer Wolfgang Dobrzynski. Die allermeisten Menschen würden die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen ernst nehmen und zuhause bleiben, sei sein Eindruck. Sein Leihhaus habe als Unternehmen den Einzelhandel völlig eingestellt. Der An- und Verkauf von Schmuck, Uhren und Edelsteinen falle somit erstmal vollständig aus. „Außerdem finden bis auf Weiteres keine Versteigerungen mehr statt. Samstags haben wir auch bis auf Weiteres geschlossen“, erzählt Dobrzynski.

Dass die Menschen sich an die zurzeit geltenden Regeln halten, begrüßten er und sein Team ausdrücklich. Man habe auch selbst „intern Maßnahmen ergriffen, um der aktuellen Lage gerecht werden zu können“, fügt er hinzu. Strenge Hygiene- und Abstandsregeln, Einlassregelungen sowie die Vermeidung von Warteschlangen gehören beispielsweise nun in seinem Leihhaus zum Alltag. Unterschiede bei den angelieferten Gegenständen konnte er in der Krise bisher nicht ausmachen: “Es sind nach wie vor Schmuckstücke und Armbanduhren die zu uns gebracht werden“, erzählt der Geschäftsführer. Er macht mit Nachdruck aber deutlich: „Diese Krise betrifft uns alle, beruflich und privat kämpfen wir daher alle mit enormen Einschnitten.“

Pfandleiher haben viel erlebt

Dass all dies enorme Auswirkungen haben wird, liege auf der Hand. „Wir mussten auf Kurzarbeit umstellen und arbeiten nun mit Teams im wöchentlichen Wechsel“, sagt er. Denn man möchte und müsse auch gerade in dieser Zeit für die Kunden da sein, findet er. Das verbindet ihn mit Jürgen Rackwitz, der deutlich macht: „Pfandleiher in Deutschland haben über 500 Jahre alles, die Kriege, die Krisen und die Seuchen dieser Welt überstanden und überlebt – weil sie flexibel reagierten und loyal zu ihren Kunden standen“, sagt er.

Man biete bis heute das Pfandleihgeschäft dort an, wo die Menschen lebten. Er kenne die Sorgen und Nöte seiner Kunden. Am Ende sei das uralte Modell „Pfandleihe“ doch krisenfest.

