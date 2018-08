Pfarrbüro aufgebrochen

Anzeige

Ein unbekannter Täter ist in das Pfarrbüro der Katholischen Kirche in der Augartenstraße in der Schwetzinger Vorstadt eingebrochen. Auf noch ungeklärte Art und Weise hatte sich der Einbrecher in der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 1 Uhr Zutritt zu dem Anwesen verschafft und im Erdgeschoss die Eingangstür des Pfarrbüros aufgebrochen, teilte die Polizei in ihrem Bericht am Montag mit.

Demnach durchsuchte der Täter im Büro sämtliche Büroräume. Ob der Einbrecher etwas entwendete, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens lasse sich nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht beziffern.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oststadt unter der Telefonnummer 0621/1 74 33 10 oder beim Polizeiposten Schwetzinger Vorstadt unter der Telefonnummer 0621/44 11 25 zu melden. pol/seko